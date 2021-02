3/23 ©LaPresse

La Sicilia è quindi la regione con il numero più alto di nuovi casi: 984, su 22.255 tamponi. L’incidenza è del 4,4% (era 2,3%). I decessi sono 37, in tutto 3.545. I casi attivi sono 41.613, con un decremento di 589 casi rispetto al giorno precedente. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 1.529 (-11), dei quali 202 in terapia intensiva (-2). La distribuzione per province vede in testa Palermo con 391 casi, seguita da Catania con 165, Trapani 145, Messina 126, Agrigento 55, Siracusa 52, Caltanissetta 34, Enna 9 e Ragusa 7. In totale i casi sono 137.853

