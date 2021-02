22/22 ©LaPresse

Salgono a 38.660 i casi di positività al coronavirus complessivamente accertati in Sardegna da inizio emergenza: nell'ultimo aggiornamento sono stati rilevati 123 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 582.290 tamponi, per un incremento complessivo di 2.075 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna un tasso di positività del 5,9%. Si registrano quattro decessi (986 in tutto). Sono 439 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-7), mentre sono 39 (invariati) quelli in terapia intensiva