Ponte sullo Stretto di Messina, nuovi dubbi da tecnici

Il progetto del Ponte sullo Stretto continua a suscitare dubbi tecnici e logistici e perplessità. Un nuovo ostacolo potrebbero essere le navi da crociera. Non ha dubbi a riguardo il presidente di Federlogistica Luigi Merlo, secondo cui il ponte sullo Stretto di Messina è troppo basso per le navi da crociera e i container. “Ce ne sono di alte più di 68 metri: per come è progettato adesso, non ci passano”, dice in un’intervista a Repubblica. Merlo chiarisce che la sua non è una posizione pregiudizialmente contraria all’opera, “ma se si fa, è necessario tenere conto di tutte le variabili”, aggiunge. Secondo il presidente di Federlogistica, il Ponte essendo a campata unica ha una struttura curvilinea, che creerebbe un problema di manovrabilità. Infatti i 65 metri di massima altezza, l’opera li raggiungerebbe solo nella parte più alta, perché verso le due sponde il cosiddetto “franco navigabile” si riduce.