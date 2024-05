Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 maggio: la rassegna stampa

C'è anche il conflitto in Medio Oriente tra i temi in apertura sui quotidiani, con le proteste pro-Palestina scattate in alcune università americane che hanno portato a sgomberi ed arresti. La Casa Bianca: "Sì al dissenso ma no a violenza e antisemitismo". Focus anche sull'altro conflitto, quello in Ucraina, con le parole di Macron che torna a parlare del possibile invio di truppe nel caso in cui Mosca sfondasse il fronte. Per lo sport, spazio alle Coppe Europee con le italiane in campo per le semifinali d'andata