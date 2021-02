13/22 ©Ansa

Sono 362 i positivi al coronavoris rilevati in 24 ore nelle Marche su 4.227 tamponi testati. Calano i ricoveri: in tutto ora sono 601 (-12 ). Una diminuzione legata ai pazienti in reparti non intensivi che sono 378 (-16), mentre quelli in terapia intensiva sono in totale 71 (+1) e quelli in area semi intensiva sono 151 (+3). Continuano ad aumentare i positivi in isolamento domiciliare da 8.547 a 8.657