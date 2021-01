18/22 ©Ansa

In 24 ore, su 9.540 test per l'infezione da coronavirus sono stati registrati in Puglia 1.295 casi positivi, con un tasso di positività pari al 13,57% contro il 16,58% del giorno prima. Sono stati registrati 31 decessi: 10 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.161.992 test. 48.765 sono i pazienti guariti. 55.822 sono i casi attualmente positivi