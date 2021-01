Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 15 gennaio

Nel primo giorno in cui vengono conteggiati anche i test antigenici rapidi, i tamponi effettuati sono in totale 273.506. In virtù di questo incremento, la percentuale dei positivi scende al 5,9%. Le vittime sono in totale 81.325, mentre le terapie intensive sono 2.522, con 156 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 2.352.423

Sono 16.146 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 17.246 ), a fronte di 273.506 tamponi giornalieri effettuati, nel conteggio dei quali da oggi rientrano anche i test antigenici rapidi. I positivi risultati da tamponi molecolari sono 15.189, mentre sono 957 i nuovi casi rilevati dai test antigenici rapidi. Se si tiene conto del numero complessivo dei nuovi contagi, la percentuale di positivi scende al 5,9%, in netto calo rispetto al 10,7% di ieri, quando però era calcolata solo sui test molecolari, che erano stati 160.585. L'incidenza calcolata solo sui tamponi molecolari è del 9,6%. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 15 gennaio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE ). Le vittime sono 477 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 2.522 (-35), con 156 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.352.423. Le vittime in totale sono 81.325, con 477 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 18.979, per un totale di 1.713.030. I ricoverati con sintomi sono 22.841 (-269). Sono invece 532.705 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in totale 28.734.210, di cui 28.617.351 processati con test molecolare e 116.859 con test antigenico rapido, in aumento di 273.506 rispetto al 14 gennaio. I casi testati sono finora 15.737.459 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.