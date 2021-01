Covid, le ipotesi sul nuovo dpcm: stop spostamenti tra regioni gialle

Nella serata di domenica si è svolta una riunione del premier Conte con i capi delegazione della maggioranza e il ministro Boccia. Al vaglio il provvedimento con le nuove misure anti contagio. Dalle indiscrezioni pare confermato il coprifuoco alle 22. Smentita possibilità di weekend arancioni per tutta Italia. Possibile stretta sulla movida con blocco asporto per i bar dopo le 18. Probabile nuovo rinvio per apertura impianti sci. Lunedì vertice con le Regioni