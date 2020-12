22/22 ©Ansa

Quarto giorno in calo per i numeri dei contagi in Sardegna. Nel bollettino del 22 dicembre sono stati rilevati 184 nuovi casi che portano a 28.867 i casi di positività al virus complessivamente accertati nell'isola. Sono invece 526 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (in calo di 16), mentre è di 48 (invariato) il numero dei pazienti in terapia intensiva