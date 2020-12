Coronavirus Italia, 14.842 nuovi positivi: i dati regione per regione

18/21 ©Ansa

In Puglia, su 9.646 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati 915 nuovi casi positivi: 215 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 157 nella provincia BAT, 119 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 290 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti