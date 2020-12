Covid-19, le regioni che potrebbero cambiare colore da venerdì

1/10 ©Ansa

Da venerdì la cabina di regia Cts-ministero della Salute potrebbe approvare lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora. Diverse regioni, come Lombardia e Piemonte, potrebbero diventare gialle, con minori restrizioni anti Covid

Covid, Italia senza zone rosse: Abruzzo è un caso