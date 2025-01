Uccide il compagno della ex, fermato ventenne a Catania

Il fermato è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza mentre, in piazza Palestro, attendeva l'arrivo di qualcuno, poi ha impugnato una pistola. Dopo essere fuggito, si è costituito, riconducendo l'agguato a contrasti di natura sentimentale

Era il compagno dell'ex la vittima dell'omicidio commesso il 9 gennaio nel centro storico di Catania, in piazza Palestro, per il quale oggi la Squadra mobile ha fermato, su disposizione della procura, il ventenne Calogero Michael Romano, gravemente indiziato del reato di omicidio aggravato dalla premeditazione ai danni del ventunenne Giuseppe Francesco Castiglione, ucciso a colpi di pistola. Il giovane è deceduto dopo il trasporto al Garibaldi Centro.

Incastrato da testimoni e videocamere di sorveglianza

Le dichiarazioni di testimoni e l'analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza hanno consentito di ricostruire le fasi antecedenti al delitto. Il fermato è stato così immortalato mentre, in piazza Palestro, attendeva l'arrivo di qualcuno, poi ha impugnato una pistola, pronta al fuoco. Romano, dopo essere fuggito, si è costituito, ammettendo i fatti, riconducendo l'agguato a contrasti di natura sentimentale, essendo la vittima il compagno della sua ex convivente. Romano è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza. La Procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida del provvedimento di fermo e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.