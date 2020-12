Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono in calo i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari. I decessi nelle ultime ore sono stati 128, per un totale di 23.208 morti dall'inizio della pandemia

In Lombardia, con 16.276 tamponi effettuati, sono 1.656 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime ore con un rapporto tra positivi e test eseguiti al 10,1%. In calo i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Sono 128 i decessi, per un totale complessivo di 23.208 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 5.699. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Sono sempre in calo i ricoveri in terapia intensiva (-14, 767 in totale) e nei reparti ordinari (-175, 6.187 in totale) negli ospedali della Lombardia. Con 16.276 tamponi effettuati, sono 1.656 i nuovi positivi con un rapporto in crescita al 10,1% (ieri 9,3%). Sono 128 i decessi, per un totale complessivo di 23.208 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 5.699. Tra le province più colpite c'è sempre la città metropolitana di Milano con 420 casi, di cui 124 a Milano città, seguita da Mantova (212), Como (143), Varese (137) e Brescia (131).