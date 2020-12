Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"L'imminente passaggio alla zona gialla è certamente una buona notizia. Significa infatti che la situazione continua a migliorare. Non è però né un traguardo né una condizione acquisita", ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. (TUTTI GLI ACCERTAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:04 - Giorgio Gori: "Con minori limitazioni serve più responsabilità"

"L'imminente passaggio alla zona gialla è certamente una buona notizia. Significa infatti che la situazione continua a migliorare. Non è però né un traguardo né una condizione acquisita. Dipenderà di nuovo da noi evitare che il Natale possa provocare una nuova impennata dei contagi e consentire anzi un ulteriore abbassamento del rischio epidemiologico". Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, commenta così il prossimo passaggio della Lombardia alla nuova fascia. "La zona gialla porta con sé l'allentamento di diverse limitazioni, dall'attesa riapertura dei bar e dei ristoranti, anche se solo fino alle 18, alla possibilità di muoversi tra regioni dello stesso colore, almeno fino al 20 dicembre - aggiunge il primo cittadino -. Ma a minori limitazioni deve corrispondere maggiore responsabilità da parte dei cittadini: quella che a Bergamo non è mai venuta meno e che ci deve accompagnare anche durante le festività natalizie. A gennaio ci aspettano altri traguardi, a partire dalla riapertura di tutte le scuole e dei luoghi della cultura, che non possiamo assolutamente mancare".