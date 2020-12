Covid, in Lombardia 2.093 nuovi contagi su 24.229 tamponi

Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva, meno 18 (in totale 748), che nei reparti ordinari, 114 in meno, 5.613 in totale

Sono 2.093 i nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) registrati in Lombardia su 24.229 tamponi effettuati, con un rapporto all'8,6%, identico a ieri. Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva, meno 18 (in totale 748), che nei reparti ordinari, 114 in meno, 5.613 in totale. I decessi sono 172, per un totale di 23.449 morti in regione dall'inizio della pandemia.

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, nella città metropolitana di Milano ci sono 632 nuovi casi, di cui 334 a Milano città, 275 a Varese, 231 a Brescia, 182 a Pavia, 176 a Monza e Brianza, 130 a Como e 120 a Mantova.