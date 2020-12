Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Continuano a calare i dati della pandemia in Lombardia: i nuovi positivi sono 1.233 con 14.175 tamponi effettuati e il rapporto è sceso all'8,6%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:09 - A Milano 108 casi, 336 in provincia

Continuano a calare i dati della pandemia in Lombardia: i nuovi positivi sono 1.233 con 14.175 tamponi effettuati e il rapporto è sceso all'8,6%. Prosegue anche il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva (-1, 766 in totale) che negli altri reparti (5.727 in totale), ed è anche record di guariti e dimessi (23.090). I decessi sono 69 per un totale di 23.277 morti in regione dall'inizio della pandemia. Migliora la situazione praticamente in tutte le province: sono 336 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 108 a Milano città, 265 a Brescia, 150 a Varese, 106 a Monza e Brianza e 103 a Bergamo.