7/22 ©Ansa

Sono 422 i nuovi positivi registrati il 3 dicembre in Liguria, su 4957 tamponi, con una incidenza dell'8,5%, in calo. I guariti sono 942. I morti 26, per un totale di 2.449. In calo i malati ospedalizzati: i ricoverati sono 1.034, con 102 in terapia intensiva (come la giornata precedente), complessivamente negli ospedali ci sono 31 persone in meno. In isolamento domiciliare ci sono 10.424 persone, 510 meno della giornata precedente