3/14

Intanto è stato siglato un contratto da Cgil, Cisl e Anief con il ministero dell'Istruzione, che regolamenta la didattica a distanza. I docenti in quarantena fiduciaria ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi poste anch'esse in quarantena fiduciaria, devono svolgere attività di didattica digitale integrata. Nel caso in cui le stesse classi possano svolgere l'attività in presenza il docente svolgerà la didattica integrata laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche

Cresce il pressing per un nuovo lockdown totale in Italia: ecco le ipotesi