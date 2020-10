Covid, la situazione delle terapie intensive in Italia. I DATI

In Italia, negli ultimi mesi, per far fronte alla pandemia sono stati aggiunti migliaia di nuovi posti letto nei reparti di terapia intensiva. Molti altri sono in fase di completamento. Il 29 ottobre Arcuri e Boccia hanno dichiarato che possono essere disponibili "immediatamente e in tempo reale" oltre 10.300 posti di terapia intensiva in tutta Italia. Come riporta il bollettino del ministero della Salute del 30 ottobre, sono 1.746 quelli occupati da pazienti risultati positivi al Covid-19