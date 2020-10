6/15 ©Ansa

Intanto Stefano Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, ha fatto sapere che i test sierologici gratuiti in farmacia saranno estesi anche al personale, docente e non, della scuola. Riguardo alle lezioni dovrà essere garantito il diritto alla didattica in presenza agli alunni con disabilità, mentre per il resto la priorità andrà data alle classi prime e alle quinte

I focolai in Italia