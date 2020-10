Covid, l'andamento delle terapie intensive in Italia. I DATI

16/25 ©Ansa

In Umbria, pre-covid i posti a disposizione in t. intensiva erano 69. Come reso noto dalla Regione il 26 ottobre, ad ora sono 97 le postazioni attive, di cui 39 per malati Covid. I posti per 100mila abitanti sono 7,9 (rapporto molto basso rispetto alla soglia di sicurezza fissata a 14). Secondo il bollettino del ministero della Salute del 26 ottobre, le t. intensive occupate in Umbria da pazienti Covid sono 31. È la regione con la percentuale più alta di pazienti in terapia intensiva rispetto ai posti a disposizione, con un tasso di occupazione intorno al 31%