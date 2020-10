3/24

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 391.611. Le vittime, in totale, sono 36.427, con 55 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 83). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.908, per un totale di 247.872

Le tappe del contagio globale