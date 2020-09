5/22 ©Ansa

Continua l'aumento a tre cifre dei casi in Veneto, che il 27 settembre registra 159 contagiati. In Val Comelico sono 41 i casi di positività registrati nel focolaio dei comuni in provincia di Belluno, per la quale l'azienda Ulss 1 Dolomiti ha attivato una campagna di tamponi. La maggior parte di casi (22) è a San Pietro di Cadore, seguiti dai 19 di Santo Stefano. Altri casi si registrano nei vicini comuni di Comelico Superiore (10), San Vito di Cadore (5) Pieve di Cadore (5). In questi cinque comuni sono state messe in quarantena 143 persone

Coronavirus, cosa si rischia se si è positivi e si viola la quarantena