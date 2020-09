3/22 ©Getty

In Alto Adige, a Bolzano, è stato trovato un secondo caso covid in una scuola superiore. Dopo il caso di alcuni giorni fa all'istituto tecnico di lingua tedesca Max Valier, un altro studente è risultato positivo al test per il coronavirus. Per ragioni di sicurezza l'intera classe è stata posta in quarantena. Per le altre studentesse e studenti le lezioni proseguiranno normalmente

Coronavirus, la diffusione del virus in Italia in una mappa animata