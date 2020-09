Covid, Zaia su test rapidi: sono affidabili e andrebbero usati ovunque

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato dei tamponi rapidi, elogiandone l’affidabilità e la capacità di fornire un risultato in tempi brevi. “Credo che dovrebbero essere inseriti in fretta nei laboratori della sanità pubblica: in cinque o sei minuti scopri se sei positivo, senza laboratorio”, ha dichiarato. Il governatore ha spiegato anche di aver incontrato il ministro della Salute Roberto Speranza mercoledì e di avergli posto “la questione del tampone rapido per gli screening in luoghi come le scuole e ovunque servano misure tempestive”. Zaia ha aggiunto che in Veneto sono state condotte molte doppie prove, nel corso delle quali sono stati utilizzati sia il tampone tradizionale sia il test rapido. Con quest’ultimo sono stati ottenuti dei “risultati affidabilissimi”. È proprio per questo che ci sono già “11 case farmaceutiche internazionali che lo propongono e il prezzo è sceso a 4,5 euro”.