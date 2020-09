Coronavirus, Ricciardi: “L’Italia deve mantenere alta la guardia”

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, riprende l’allarme dell’Organizzazione mondiale della sanità riguardo l’aumento dei casi di coronavirus in Europa e ribadisce di “tenere alta la guardia”. “In Italia – ha spiegato in un’intervista a La Stampa - non siamo tornati ai contagi di marzo come in altri Paesi d’Europa, ma dobbiamo stare attenti a non abbassare la guardia perché il virus si sta trasmettendo dai giovani ai più grandi e i ricoveri sono in aumento anche da noi”. “Il vaccino di Oxford – aggiunge Ricciardi - opzionato dall’Italia potrebbe arrivare già a novembre, ma richiede anche un richiamo. Quindi con il Covid-19 dovremo vedercela almeno per tutto il 2021”.