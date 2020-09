Metà dei guariti dal Covid-19 sviluppa fatica persistente. Lo studio

Questa associazione è risultata essere indipendente dalla gravità della patologia. I risultati della ricerca, pubblicata in pre-print su medRxiv, saranno presentati in occasione del meeting della European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases on Coronavirus Disease (ECCVID)

Secondo un nuovo studio condotto da un team di ricercatori del St James's Hospital e del Trinity Translational Medicine Institute presso il Trinity College di Dublino, Irlanda, circa la metà dei pazienti guariti dal Covid-19 potrebbe sviluppare un serio affaticamento persistente, indipendentemente dalla gravità dell’infezione. I risultati dello studio, condotto sotto la guida di Liam Townsend e pubblicato in pre-print su medRxiv, saranno presentati dagli stessi autori in occasione del meeting della European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases on Coronavirus Disease (ECCVID), in programma dal 23 al 25 settembre. Lo studio nel dettaglio “La stanchezza è un sintomo comune in coloro che presentano un'infezione sintomatica da Covid-19. Sebbene le caratteristiche di presentazione dell'infezione da SARS-CoV-2 siano state ben caratterizzate, le conseguenze a medio e lungo termine dell'infezione rimangono inesplorate”, ha precisato il coordinatore del team di ricerca. "In particolare, è stata sollevata la preoccupazione che SARS-CoV-2 ha il potenziale di causare affaticamento persistente, anche dopo che le persone infette si sono riprese da Covid-19. Nel nostro studio, abbiamo esaminato se i pazienti che si stavano riprendendo dall'infezione da Sars-CoV-2 rimanessero affaticati dopo il loro recupero fisico e abbiamo valutato l’eventuale presenza di una relazione tra grave affaticamento e una varietà di parametri clinici”. Nello specifico, gli esperti hanno sottoposto al “Chalder Fatigue Score (CFQ-11)”, un test per determinarne il livello di affaticamento, un campione composto da 128 pazienti guariti dal Covid-19, con età media di 50 anni (54% donne). L’esame è stato eseguito circa 10 settimane dopo la scomparsa dei sintomi della patologia, tenendo in considerazione diversi fattori, quali la gravità dell’infezione e la presenza di altre condizioni cliniche.