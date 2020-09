Al 3 settembre i casi totali in Italia sono 272.912. Il record di tamponi effettuati in 24 ore è stato registrato il 2 settembre, con 102.959 test. Come in Italia, anche negli altri Paesi continuano le attività per rintracciare nuovi positivi. Nelle ultime due settimane, Germania e molti Paesi del Nord contano meno contagi rispetto all'Italia in proporzione alla popolazione