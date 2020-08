Genova, code su ponte San Giorgio: traffico e rallentamenti per foto

Incolonnamenti sul nuovo viadotto inaugurato il 3 agosto e aperto al passaggio dei mezzi martedì sera. Oltre al traffico intenso e a un problema con alcuni limitatori di altezza danneggiati, a causare le code sono anche gli automobilisti che rallentano o si fermano per scattare foto e fare video

Le code sul nuovo ponte San Giorgio

Nel primo giorno d’apertura, sul ponte sisono formate lunghe code e mezzi incolonnati. Tutta colpa del traffico intenso, soprattutto tra Genova Aeroporto e il bivio tra A10 Genova-Ventimiglia e A7 Genova-Milano. Ma a causare le code sono anche i tanti automobilisti che rallentano o si fermano per fare foto e video. Inoltre, ulteriori code si sono formate quando per qualche ora è stato necessario chiudere una parte della carreggiata all'imbocco della galleria di Coronata, alla fine del ponte San Giorgio in direzione Ponente: i limitatori di altezza erano stati danneggiati e penzolavano, probabilmente a causa di uno scontro con un camion, e sono stati rimossi.