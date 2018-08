Dove si trova il ponte Morandi, il viadotto crollato a Genova

Il viadotto Polcevera dell'autostrada A10, crollato a Genova, è più noto come ponte Morandi, dal nome dell'ingegnere che lo ha progettato. Attraversa il torrente Polcevera, tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano del capoluogo ligure (FOTO).

La costruzione del viadotto Polcevera

Opera dell'ingegnere Riccardo Morandi, il ponte fu costruito tra il 1963 e il 1967 dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua. È infatti anche noto come "Ponte delle Condotte", ma è stato pure chiamato "Ponte di Brooklyn" per una forma che richiama molto vagamente la celebre struttura americana. Venne inaugurato il 4 settembre 1967 alla presenza del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat.



Com'è fatto il ponte

Il ponte ha una lunghezza di 1.182 metri, un'altezza al piano stradale di 45 metri e 3 piloni in cemento armato che raggiungono i 90 metri di altezza; la luce massima è di 210 metri. Venne edificato con una struttura mista: cemento armato precompresso per l'impalcato e cemento armato ordinario per le torri e le pile. Dalla sua costruzione, il ponte ha sempre fatto discutere e negli anni è stato oggetto di manutenzioni profonde.