Genova, ecco le strade alternative dopo il crollo del ponte Morandi

Dopo il crollo del viadotto Morandi la Liguria è divisa in due, tra Ponente e Levante, e sono chiusi diversi tratti di autostrada (A10, A7 e A12 quelle interessate). In particolare per il traffico locale, le autorità consigliano di usufruire della viabilità ordinaria.

I tratti di autostrada chiusi

Come riporta Viabilità Italia, il servizio della polizia stradale, in seguito al crollo del ponte è chiusa la A10 tra Genova e Savona, tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto (in entrambe le direzioni). Forti le ripercussioni sulla viabilità dei seguenti tratti autostradali: la A10 in direzione di Genova, tra Genova Pegli e Genova Aeroporto; la A12 Genova-Rosignano Marittima, tra Genova Est e il bivio per la A7 verso Genova; la A7 tra Bolzaneto e la A10. Al fine di agevolare le attività di soccorso, verrà inoltre interdetto il transito di veicoli pesanti diretti in Italia dalla Francia.

I percorsi alternativi

Diversi gli itinerari consigliati per evitare di congestionare le autostrade liguri. Per chi esce dalla Francia, i percorsi sono i seguenti: nel caso di ingresso a Ventimiglia, A10 fino all'interconnessione con l'A26 e, successivamente, A26-D26 Predosa-Bettole e A7 fino all'interconnessione con l'A12; in caso di ingresso dal Frejus, A32-A21-A7 e poi interconnessione con la A12. Se si entra dal Monte Bianco, invece, percorrere A5-A26-A21-A7 e arrivare all'interconnessione con la A12 o, alternativamente, A5-A55-A21-A7 e interconnessione con la A12. In tutti i casi, l'alternativa per le lunghe percorrenze è quella di proseguire in A21-A1-A15 fino all'interconnessione con la A12. Per chi è diretto verso il corridoio adriatico (con ingresso a Ventimiglia), si consiglia la A10 fino all'interconnessione con la A6 e quindi A6-A21-A1-A14. Per chi va a Milano o verso A4 e A21, il percorso consigliato è quello sulla A10 fino all'interconnessione con la A6 e, successivamente, A6 e A4 oppure A21 a seconda della destinazione. Ulteriori informazioni al numero 1518 del CCISS.

La viabilità ordinaria

Il crollo del ponte Morandi a Genova taglia di fatto la Valpolcevera lungo l'asse nord-sud. La parte sul mare è ora irraggiungibile da nord, dove si trovano industrie e centri commerciali, che restano collegati al resto della città soltanto attraverso la A7, tramite il casello di Genova Bolzaneto, ma costringendo ad affrontare un percorso più lungo. Lungo la costa, invece, due i passaggi tra Levante e Ponente: via Guido Rossa e via Cornigliano, arterie su cui però si ripercuote il grande afflusso di turisti di questi giorni. Il casello autostradale per l'aeroporto Cristoforo Colombo, inoltre, non è più raggiungibile dal centro di Genova e da Levante, ma soltanto da Ponente.

La situazione dei treni

Anche la circolazione ferroviaria ha subito pesanti ripercussioni in seguito al crollo del viadotto, che passa sopra a dei binari. Circolazione attiva, ma ritardi medi di un'ora (con punte di due) sulla linea Genova Piazza Principe-Arquata Scrivia in direzione di Torino e Milano. Alcuni treni regionali hanno subito cancellazioni. Attivo anche il tratto Genova-Savona-Ventimiglia mentre sulla linea Ovada-Genova Piazza Principe la circolazione è ancora sospesa fra Genova Borzoli e Genova Piazza Principe (ma i tecnici sono al lavoro per il ripristino del servizio); attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Ovada e Genova Voltri.

I danni per le attività

I gravi disagi per i collegamenti autostradali tra le due riviere liguri e i lavori conseguenti al crollo avranno anche ripercussioni economiche: ancora incalcolabili – secondo l'agenzia Ansa – i danni per le industrie, per i porti merci e passeggeri e il turismo in genere. Tra le preoccupazioni delle autorità c'è anche la gestione del flusso dei turisti estivi in partenza e in arrivo ai terminal traghetti e crociere e all'aeroporto. Disagi previsti pure per i collegamenti da Levante con il terminal portuale Vte di Genova Pra', che ogni giorno movimenta migliaia di tonnellate di merci.