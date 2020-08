Genova, la camminata di Renzo Piano sul ponte. VIDEO

Cammina commosso sul nuovo ponte di Genova ( LE FOTO ), Renzo Piano, l'archistar che ha restituito a Genova il viadotto sul Polcevera dopo il crollo del ponte Morandi nell'agosto del 2018. Le immagini di questo video esprimo le stesse emozioni che lo stesso architetto spiega poi con le sue dichiarazioni: "È stato il più bel cantiere che ho avuto in vita mia. È stato straordinario", dice nel suo intervento nel corso della cerimonia di inaugurazione del ponte San Giorgio, cominciato a costruire poco più di un anno fa ( IL TIMELAPSE DEI LAVORI )

"Siamo sospesi tra il cordoglio della tragedia e l'orgoglio di aver costruito il ponte. Non credo che si debba parlare di miracolo: semplicemente è stato che il Paese ha mostrato una parte

"Un gesto di pace"

"Costruire un ponte è un gesto di pace", ha continuato (IL PONTE DALLO SPAZIO). "Io auguro a questo ponte di essere amato, adottato, non è facile essere erede di una tragedia. E credo che sarà amato, perché è semplice e forte come questa città. Vorrei che questo ponte fosse visto di ferro e arie, costruito in acciaio e forgiato nel vento. Tutto qua, adesso il ponte è vostro. Lunga vita al ponte San Giorgio".