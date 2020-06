Ustica, 40 anni fa la strage. Mattarella: Ferita profonda. FOTOSTORIA

1/21 ©Ansa

“Non può e non deve cessare l’impegno a cercare quel che ancora non appare definito nelle vicende di quella sera drammatica. Trovare risposte risolutive, giungere a una loro ricostruzione piena e univoca richiede l’impegno delle istituzioni e l’aperta collaborazione di Paesi alleati con i quali condividiamo comuni valori”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto, in una nota, nel 40esimo anniversario della strage di Ustica, l’incidente aereo del 27 giugno 1980 in cui morirono 81 persone e che resta ancora senza una spiegazione accertata

Quarant'anni dopo Ustica, lo speciale di Sky TG24