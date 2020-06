Maltempo, oggi allerta arancione in Lombardia e Friuli Venezia Giulia

L’ondata di maltempo che sta imperversando al Nord si estenderà in giornata al Centro e a parte del Sud. La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per rischio idrogeologico in Lombardia e Friuli Venezia Giulia; gialla in altre 11 regioni: Veneto, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Molise. Ieri frane e allagamenti nella Bergamasca

Prosegue su gran parte d’Italia l’ondata di maltempo che da domenica si è abbattuta su diverse zone del Nord. Oggi il peggioramento delle condizioni meteo si estenderà al Centro e a parte del Sud (LE PREVISIONI). Per questo motivo la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico in Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Mentre è allerta gialla in altre 11 regioni: Veneto, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Molise. Si contano intanto i danni provocati ieri dal maltempo e dagli allagamenti nella Bergamasca.