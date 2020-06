Maltempo a Milano, Assessore Granelli: “Seveso a rischio esondazione”

"Il sistema è in funzione, squadre di MM e protezione civile sono in strada, e lo scolmatore sta funzionando a pieno regime. Il rischio è che l'onda di piena da Nord si sommi ai temporali della zona a ridosso di Milano”, ha spiegato l'assessore alla Mobilità

"Le intense piogge su Milano e sulla Brianza hanno portato come previsto ad un innalzamento brusco dei livelli del Seveso", ha detto l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, informando dalla sua pagina Facebook del livello dei fiumi e del rischio esondazione in città a causa del maltempo. "Il sistema è in funzione, squadre di MM e protezione civile sono in strada, e lo scolmatore sta funzionando a pieno regime. Il rischio è che l'onda di piena da Nord si sommi ai temporali della zona a ridosso di Milano - ha concluso Granelli - Teniamoci pronti all'esondazione". (FRANA NEL VARESOTTO - METEO - LE PREVISIONI IN ITALIA)

Allerta meteo arancione in Lombardia e temporali al centrosud

La perturbazione di origine atlantica che sta interessando le regioni del Nord Italia scenderà nella giornata di domani sul centrosud, portando piogge e temporali. Sulla base dei fenomeni in atto il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un'allerta arancione su Lombardia e Friuli. Mentre sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ha emesso un'allerta meteo che prevede dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Umbria, Lazio, Marche, Campania, Abruzzo e Molise, specie sui settori centro-occidentali.