Maltempo, allerta arancione in Lombardia. Danni nel Veronese

Piogge e temporali colpiscono le regioni settentrionali, a causa di una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Europa. Disagi in Veneto, soprattutto nella zona di Verona: in città ci sono stati allagamenti e una grandinata in Valpolicella ha causato danni sia alle ciliegie che alle vigne. Allerta arancione anche per la zona centrale della Liguria. Le perturbazioni continueranno anche nei prossimi giorni, arrivando a toccare anche il Centro-Sud

Il maltempo torna sull’Italia, in particolare sulle regioni settentrionali, con piogge e temporali portati da una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Europa. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per la Lombardia. L'allerta è stata alzata da Arpal ad arancione anche per la parte centrale della Liguria. Gialla, invece, per Friuli Venezia Giulia, le restanti zone della Liguria , Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Proprio in Veneto, nelle ultime ore, si sono già registrati allagamenti.

I danni nel Veronese approfondimento Maltempo sul Piemonte, allerta gialla per vento e rovesci Danni nel Veronese per il violento nubifragio che la sera del 6 giugno si è abbattuto sulla città, dove si sono registrati allagamenti in molti quartieri, e in provincia. In Valpolicella una grandinata durata 30 minuti tra Marano, Valgatara, San Floriano, Fumane e San Pietro in Cariano ha distrutto le ciliegie oltre che le vigne, dove si coltivano le uve del vino Valpolicella e dell’Amarone. Maltempo in Piemonte: allerta gialla per vento e rovesci Maltempo anche sul Piemonte. Già dalle prime ore della mattina si sono registrati rovesci e temporali dalle Alpi in estensione sul resto della Regione. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico, con possibili locali allagamenti e isolati fenomeni di versante. Possibili grandinate, con fulmini e vento che nell'Alessandrino ha gà fatto registrare raffiche fino a 50 chilometri orari. Chiuso, sempre nell'Alessandrino, il guado sul torrente Erro a Melazzo, lungo la Provinciale 225. Torrenti già ingrossati a Meina (Novara) e a Verbania piena improvvisa del San Bernardino. Allerta arancione nel centro della Liguria Allerta arancione, fino alle 20, invece, sulle zone centrali della Liguria. Arpal ha infatti aggiornato le proprie previsioni elevando lo stato di allerta da gialla ad arancione per l'area centrale della regione a causa dell'intensificarsi della perturbazione. Nelle altre aree il livello dell'allerta resta giallo. In mattinata temporali davanti alla riviera di ponente, con una tempesta di fulmini.