Maltempo, temporali nel Varesotto: frana sulla Sp 69

Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Lombardia sta provocando disagi e allagamenti, in particolare nel Varesotto dove una frana, come segnalano i vigili del fuoco, ha invaso la strada provinciale 69 nel comune di Laveno Mombello. Alcuni corsi d'acqua sono esondati e la situazione è critica in particolare a Lavena Ponte Tresa, Cuvio e Cuveglio. Una consistente massa di fango si è riversata nel Lago Maggiore dai fiumi Tresa e Margorabbia. Anche Marchirolo è stata investita da forti temporali con allagamenti di cantine e abitazioni. Alcune famiglie sono state costrette a lasciare le loro case. Luceverde Milano segnala rallentamenti tra Busto Arsizio e Varese sulla A8 Laghi a causa del maltempo. (RISCHIO ESONDAZIONE SEVESO A MILANO)

Evacuate 5 famiglie

Il maltempo ha provocato particolari disagi a Gavirate, dove si è registrato anche uno smottamento che ha fatto crollare un muro di contenimento che costeggia la linea ferroviaria. Tra i paesi più colpiti Brusimpiano, le cui strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango, come testimoniato dalla pagina Facebook 'Local team'. In totale sono state evacuate 5 famiglie sul territorio della provincia di Varese. Il maltempo ha colpito gran parte della Lombardia. Preoccupazione a Milano per il Seveso, in questo momento sotto controllo, e il Lambro, il cui livello è cresciuto nelle ultime ore.