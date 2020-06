Maltempo sul Piemonte, allerta gialla per vento e rovesci

Domenica di maltempo sul Piemonte per la presenza di una vasta area instabile sull'Europa occidentale che invia impulsi umidi e instabili. Già dalle prime ore della mattina si sono registrati rovesci e temporali dalle Alpi in estensione sul resto della Regione. (LE PREVISIONI METEO IN PIEMONTE)

Allerta gialla

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico, con possibili locali allagamenti e isolati fenomeni di versante. Possibili grandinate, con fulmini e vento, che nell'Alessandrino ha già fatto registrare raffiche fino a 50 chilometri orari. Chiuso, sempre nell'Alessandrino, il guado sul torrente Erro a Melazzo, lungo la Provinciale 225. Essendo chiusura per lavori anche la Comunale, per raggiungere la località San Secondo bisogna percorrere quella di Castelletto d'Erro. Torrenti già ingrossati a Meina (Novara), a Verbania piena improvvisa del San Bernardino, che ha già raggiunto il livello di pre-soglia.