Meteo, le previsioni di lunedì 8 giugno

Sarà una giornata di maltempo su quasi tutta la penisola, fatta eccezione per parte del meridione. Al Nord ennesima giornata instabile, ma con un miglioramento sulla Liguria, mentre al Centro si attendono rovesci soprattutto sulle zone interne e adriatiche. Al Sud previste piogge in Campania, Calabria, Basilicata e Puglia

Rischio acquazzoni e temporali al Nord, anche di forte intensità, tempo instabile con rovesci e temporali al Centro, meglio al Sud ma pure in questo caso con tempo variabile e piogge soprattutto in Calabria e Puglia. Sarà una giornata di maltempo su tutta la penisola quella di lunedì 8 giugno, dopo che tra sabato e domenica i forti temporali registrati al Nord Italia hanno provocato allagamenti e danni all'agricoltura e hanno fatto scattare l’allerta arancione per la Lombardia e la Liguria centrale e l’allerta gialla per Friuli Venezia Giulia, le restanti zone della Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord quella di lunedì 8 giugno sarà l’ennesima giornata spiccatamente instabile: piogge e temporali interesseranno tutte le Regioni, anche con possibili grandinate. Si attende invece un miglioramento sulla Liguria, con tempo più asciutto anche se molto nuvoloso o coperto. Le temperature restano stabili, con massime tra 23 e 27 gradi. A Milano previste piogge e schiarite, con temperature tra 15 e 21 gradi, mentre a Torino si attendono temporali nel pomeriggio e temperature tra 1 e 22 gradi.

Le previsioni al Centro

Anche al Centro il tempo sarà instabile con rovesci e temporali fin dal mattino, soprattutto sulle zone interne e adriatiche. Piogge e temporali interesseranno Toscana, Umbria, Lazio e Marche, mentre fenomeni meno intensi sono attesi su Abruzzo e Molise. Tempo più soleggiato, invece, in Sardegna. Le temperature sono previste in diminuzione, con massime tra 23 e 26 gradi. A Roma previsti temporali in mattinata e schiarite nel pomeriggio, con temperature tra 17 e 23 gradi. Anche a Firenze si attendono rovesci solo nelle prime ore della giornata, con temperature tra 17 e 26 gradi.

Le previsioni al Sud

L’instabilità tocca infine anche le regioni meridionali, anche se con intensità minore. Attesi acquazzoni sulla Campania settentrionale e sulla Calabria, temporali su Basilicata e Puglia. Bel tempo, invece, in Sicilia, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature sono generalmente in rialzo, con massime tra 25 e 29 gradi. A Napoli attesi temporali in mattinata, con temperature tra 18 e 22 gradi, mentre a Palermo tempo sereno con temperature tra 19 e 27 gradi.