Maltempo, allerta in Lombardia. Frane nella Bergamasca

Ancora pioggia violenta e grandinate in provincia di Bergamo. Ieri pomeriggio un masso è caduto su una strada ad Ardesio, mentre si registrano numerosi allagamenti soprattutto in Valle Brembana e Valle Imagna, con parecchi interventi dei vigili del fuoco. Violenti acquazzoni anche nel capoluogo, con allagamenti e alberi caduti. Inoltre, una frana si è verificata a Capizzone, con una famiglia isolata. In Val Bremabana sono straripati alcuni torrenti e i vigili del fuoco sono intervenuti al Santuario della Cornabusa che, ricavato in una grotta naturale, risulta allagato. (LE PREVISIONI METEO IN LOMBARDIA - TEMPORALI NEL VARESOTTO)

Maltempo a Milano

Maltempo anche a Milano. "Per il fiume Seveso scampato pericolo", ha scritto sulla sua pagina Facebook l'assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli. "C'è preoccupazione per il fiume Lambro, ma forse ha raggiunto il culmine e inizia a scendere molto lentamente, ma i valori sono molto alti".