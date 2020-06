6/7

Nella foto via Manzoni, Verona - In Valpolicella una grandinata durata 30 minuti tra Marano, Valgatara, San Floriano, Fumane e San Pietro in Cariano ha distrutto le ciliegie, ormai pronte per essere raccolte, mentre si fa la conta dei danni nelle vigne, dove si coltivano le uve del vino Valpolicella e del pregiato Amarone