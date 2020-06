Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. LIVE

Austria controlla accessi, code al Brennero

Coda di autovetture al Brennero sulla strada statale in territorio italiano nei pressi del valico di frontiera con l'Austria. Le auto, che vengono fatte uscire dall'autostrada, vengono convogliate sulla statale e controllate al confine dalle autorità austriache. La polizia controlla i documenti e chiede il motivo del viaggio, mentre l'esercito misura la temperature ad automobilisti e passeggeri. L'accesso in territorio austriaco è consentito solo per motivi di studio, di lavoro transfrontaliero, per incontrare parenti stretti oppure se ci si impegna ad attraversare il Tirolo senza effettuare fermate. In arrivo in Italia i primi turisti tedeschi. Chi proviene da Germania o altre nazioni, l'ingresso dall'Austria e' consentito ma solo se non sono state effettuate soste in Tirolo o in altri Laender austriaci.