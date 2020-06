Coronavirus, il bollettino della Protezione civile del 6 giugno

I decessi totali sono 33.846. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 23 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 293. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.297 persone, in totale sono 165.078. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 72.485 tamponi

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 234.801. Le vittime, in totale, sono 33.846, con 72 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 270 casi, di cui 142 in Lombardia, 38 in Piemonte e 28 nel Lazio. Le persone attualmente positive sono 35.877. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELL'ITALIA: GRAFICHE - LO SPECIALE).

Guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.297, per un totale di 165.078. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 293, cioè 23 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 5.002 (-299). Sono invece 30.582 le persone in isolamento domiciliare (-777). I tamponi sono finora 4.187.057, in aumento di 72.485 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.599.294, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Sono otto le regioni senza vittime nelle ultime 24 ore: Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.



I dati regione per regione approfondimento Coronavirus Italia, 234.801 positivi. 33.846 i morti. FOTO Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, gli attualmente positivi sono:

19.499 in Lombardia

4.167 in Piemonte

2.416 in Emilia-Romagna

1.164 in Veneto

785 in Toscana

245 in Liguria

2.697 nel Lazio

1.195 nelle Marche

738 in Campania

758 in Puglia

104 nella Provincia autonoma di Trento

866 in Sicilia

161 in Friuli Venezia Giulia

653 in Abruzzo

100 nella Provincia autonoma di Bolzano

28 in Umbria

60 in Sardegna

12 in Valle d'Aosta

91 in Calabria

121 in Molise

17 in Basilicata.