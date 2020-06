Albergatori, ristoratori e gestori dei camping del luogo hanno messo a disposizione le loro strutture per ospitare i sanitari che hanno affrontato in prima linea l'emergenza. "Siamo una piccola realtà ma sappiamo fare grandi cose”, le parole del sindaco

Un weekend di vacanza gratis a Ceresole Reale, sul versante piemontese del Parco Nazionale del Gran Paradiso. È questo il gesto con cui il Comune, grazie anche all'impegno dei membri dell’associazione Amici del Gran Paradiso e dell'associazione commercianti, ha voluto ringraziare 150 medici e infermieri, provenienti da tutto il Piemonte, che in queste settimane hanno combattuto in prima linea l’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Albergatori, ristoratori e gestori dei camping del luogo hanno messo a disposizione le loro strutture per ospitare i sanitari, mentre guide e maestri hanno accompagnato gli ospiti e i loro familiari in escursioni a piedi, in mountain bike e in nordic walking.

"Siamo una piccola realtà ma sappiamo fare grandi cose. Abbiamo saputo aprire il nostro cuore anche in situazioni complesse come quella che stiamo attraversando”, le parole del sindaco, Alex Gioannini.