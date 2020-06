Coronavirus, in Lombardia 142 positivi su 13.696 tamponi eseguiti

I casi da inizio emergenza salgono a 90.070. Sono 27 i decessi registrati nelle ultime 24, che portano il totale delle vittime a 16.249. In terapia intensiva ricoverate 110 persone. A Milano 59 nuovi contagi, di cui 29 in città

Sono 142 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia su 13.696 tamponi effettuati nell’ultimo giorno. Lo rende noto la Regione, comunicando che dall’inizio dell’epidemia, i casi accertati sono in tutti 90.070. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 27 decessi, che portano il totale delle vittime a 16.249. Attualmente, in terapia intensiva sono ricoverati 110 pazienti, dieci in meno rispetto a ieri, 2.840 quelli negli altri reparti (-120). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province: 59 nuovi casi a Milano

Sono 59 i nuovi casi rilevati nella provincia di Milano, arrivata a quota 23.365 positivi. In città i contagiati in più rispetto a ieri sono 29, per un totale di 9.919. Diciotto nuovi casi a Brescia (14.988) e 12 a Bergamo (13.551). Più bassi i dati nelle altre province: a Como sono 9 i nuovi casi (3.921), a Cremona 7 (6.489), a Mantova 6 (3388), a Pavia 11 (5404), in Monza e Brianza 4 (5571), a Lecco 1 (2766), a lodi 3 (3498), a Varese 3 (3674) a Sondrio nessuno (1481).