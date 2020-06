Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Riapre martedì 9 giugno, dopo la chiusura per il lockdown, anche il Cenacolo vinciano. Nel refettorio di Santa Maria delle Grazie che ospita l'Ultima Cena dipinta da Leonardo potranno entrare solo cinque visitatori alla volta (contro i 35 precedenti) ogni quarto d'ora.

Con la nuova ordinanza di Regione Lombardia, firmata dal presidente Attilio Fontana, da oggi riaprono anche i centri termali e di benessere e gli impianti di risalita, queste strutture torneranno in funzione nel rispetto di specifiche misure di sicurezza. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

15:02 - Milano, martedì protesta infermieri: "Stipendiateci il giusto"

Martedì un flash mob del sindacato infermieri Nursing Up davanti all'ospedale Niguarda di Milano, il giorno dopo flash mob di Nursind davanti al Pirellone: va così in scena in Lombardia la protesta dei sanitari, o almeno di una parte che chiede di non essere dimenticati dopo l'emergenza Coronavirus. "Non chiamateci eroi, stipendiateci il giusto" chiedono gli aderenti a Nursing Up, che hanno organizzato la manifestazione milanese (dove a tutti i partecipanti saranno distribuite mascherine per assicurare la sicurezza) dopo una serie di iniziative in diverse città italiane. "Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto per curare l'Italia, ma quello che chiediamo ora al Governo sono meno chiacchiere e più sostanza, per la salute di tutti nei mesi e negli anni a venire. Al presidente del Consiglio Conte e al ministro Speranza - ha spiegato il portavoce lombardo del sindacato Angelo Macchia - chiediamo il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre un anno, più risorse per la Sanità per permettere le assunzioni necessarie a compensare i tagli degli anni passati, una contrattazione separata, l'adeguamento degli stipendi ai livelli europei". Il giorno dopo davanti al Pirellone il flash mob di NurSind servirà anche a ricordare con dei cartelli i 40 infermieri morti in Italia a causa del Coronavirus, "e le migliaia di professionisti che adesso devono affrontare i danni psicologici subiti durante la pandemia". "Adesso che l'emergenza sanitaria è rientrata dopo che per mesi siamo stati osannati come eroi - ha concluso Donato Cosi coordinatore lombardo del sindacato -, non vogliamo ritornare nel dimenticatoio, non vogliamo ritornare ad essere invisibili".

14:00 - Murale contro Fontana e sindaco Sala a Milano

"Fontana assassino, Sala zerbino' è la grande scritta in bianco apparsa questa notte sul muro del cavalcavia Schiavoni, in via Chiesa Rossa, nella zona sud dei Navigli, a Milano. A realizzarlo, secondo quanto si apprende, sarebbero stati alcuni giovani appartenenti a centri sociali dell’area sud della città. Il responsabile dell’antiterrorismo milanese, Alberto Nobili, ha delegato le indagini per minacce e diffamazione alla Digos, che sta preparando un rapporto sulla scritta. L’informativa si aggiungerà alle altre nel fascicolo già aperto e di cui fa parte anche un dossier di una trentina di pagine, intitolato "clima di odio", depositato dall'avvocato Jacopo Pensa, in cui vengono raccolte tutte le intimidazioni comparse on line e non solo in queste ultime settimane contro il presidente della Lombardia per la gestione dell'emergenza Covid.

10:57 - In Lombardia riaprono gli impianti di risalita e le terme

La nuova ordinanza della Regione Lombardia, firmata dal presidente Attilio Fontana, prevede la riapertura, da oggi sabato 6 giugno, dei centri termali e di benessere e degli impianti di risalita. Queste strutture torneranno dunque in funzione con regole che fanno riferimento ai contenuti dell'ordinanza e dei suoi allegati, nel rispetto di specifiche misure di sicurezza. "Anche grazie a queste aperture - afferma Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni - consentiremo alle località di montagna e al settore turistico ad esse collegato, tra quelli economicamente più colpiti a causa del Covid-19, di riprendere a pieno l'attività. Finalmente anche questi comparti, molto importanti, che hanno vissuto momenti molto difficili, avranno la possibilità, un po' alla volta, di tornare a fare registrare numeri rilevanti".

10:21 - Test di massa a San Giovanni Bianco, 37% di positivi

San Giovanni Bianco è una cittadina di circa 4.700 abitanti in provincia di Bergamo, di questi 1.441 maggiorenni hanno aderito all'iniziativa del Comune e fatto il test sierologico per scoprire se sono positivi al Covid-19. Il risultato, ha spiegato il sindaco Marco Milesi a L'Eco di Bergamo, è che "la positività è pari al 37%, l'età media dei positivi è di 54 anni, il 44% è un lavoratore e il 70% dei positivi ha indicato di avere avuto sintomi. Nei prossimi giorni avremo a disposizione anche i risultati dei tamponi". Per ora ne sono già stati eseguiti 250, quindi più della metà delle persone risultate positive al test. Il sindaco ha voluto ringraziare i volontari l'ospedale di San Giovanni Bianco che ha messo a disposizione locali così come il parroco che ha messo a disposizione la chiesa di San Rocco, il personale del Comune ma soprattutto gli abitanti che hanno aderito all'iniziativa. Il test sierologico è gratuito, pagato dal Comune, mentre viene chiesto a chi fa il tampone un contributo di 40 euro su una spesa totale di 90.

9:58 - Dal 18 giugno riprendono ricoveri programmati all'ospedale di Crema

Dal 18 giugno riprenderanno i ricoveri programmati nei reparti adulti (la pediatria non si era fermata) dell'Ospedale di Crema, uno di quelli al centro dell'emergenza Coronavirus , che torna così alla normalità. Lo spiega La Provincia di Cremona. La precedenza nei ricoveri va a chi aveva già programmato interventi o esami che richiedono la degenza prima dello stop. Dal 25 poi riapriranno anche i reparti riabilitativi. Nel picco dell'emergenza, l'ospedale ha ricoverato 350 malati Covid in contemporanea, di cui 130 ventilati, 18 in terapia intensiva, senza contare quelli curati nell'ospedale da campo allestito nel parcheggio della struttura a cui ha collaborato una brigata di 52 infermieri e medici arrivati da Cuba.

8:11 - Dal 9 giugno riapre il Cenacolo, 5 visitatori per volta



Riapre martedì 9 giugno, dopo la chiusura per il lockdown, anche il Cenacolo vinciano. Nel refettorio di Santa Maria delle Grazie che ospita l'Ultima Cena dipinta da Leonardo potranno entrare solo cinque visitatori alla volta (contro i 35 precedenti) ogni quarto d'ora. Anche l'orario di apertura sarà ridotto: dalle 14 alle 18.45. "Si tratta del percorso iniziale dopo di che - ha spiegato la direttrice del polo museale della Lombardia Emanuela Daffra -, una volta valutato l'impatto e la funzionalità del percorso studiato potranno essere proposti correttivi". Anche per la Pinacoteca di Brera, in questa prima fase di riapertura, l'orario sarà ridotto: martedì e mercoledì solo al mattino (dalle 9:30 alle 13:30 ma con ultimo ingresso alle 11:50); da giovedì a domenica solo pomeriggio dalle 14 alle 18:30 (ultimo ingresso alle 17). E ridotto, o meglio contingentato, sarà anche il tempo a disposizione dei visitatori che avranno un'ora e mezza per visitare le sale aperte della Pinacoteca.