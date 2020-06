Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I contagi nella provincia di Milano stanno facendo alzare l’Rt della Lombardia, l’indicatore che definisce la forza espansiva del Covid-19 e che, stando al report dell’Istituto superiore di sanità basato sull’ultima settimana di maggio, è arrivato a 0.91. Intanto, ieri in regione sono stati 142 i nuovi positivi, con 13.696 tamponi eseguiti in 24 ore. I casi da inizio emergenza sono saliti così a 90.070. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

13:40 - Fornitura di camici a Regione Lombardia, Fontana annuncia querela

Ho dato mandato ai miei legali di querelare 'Il Fatto Quotidiano' per l'articolo di oggi che anticipa i contenuti della prossima puntata della trasmissione televisiva della Rai 'Report' in cui si racconta di una donazione di camici per protezione individuale forniti alla Regione Lombardia. Si tratta dell'ennesimo attacco politico vergognoso, basato su fatti volutamente artefatti e scientemente omissivi per raccontare una realta' che semplicemente non esiste", comunica, in una nota, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito a quanto pubblicato oggi da 'Il Fatto Quotidiano' in relazione a un articolo circa la fornitura di camici durante l'emergenza Covid-19. "Agli inviati della trasmissione televisiva 'Report' - prosegue Fontana - avevo già spiegato per iscritto che non sapevo nulla della procedura attivata da ARIA SpA e che non sono mai intervenuto in alcun modo. Oggi il titolo di prima pagina del 'Fatto' e il testo mettono in connessione la ditta fornitrice con la mia persona attraverso la partecipazione azionaria (10%) di mia moglie e invocano un conflitto di interesse peraltro totalmente inesistente, proprio perché non vi e' stato da parte mia alcun intervento". "Il testo del 'Fatto '- conclude il governatore - infatti, in maniera consapevole e capziosa omette di dire chiaramente che la Regione Lombardia attraverso la stazione appaltante ARIA SpA non ha eseguito nessun pagamento per quei camici e l'intera fornitura e' stata erogata dall'azienda a titolo gratuito. Ho anche dato mandato a miei legali di diffidare immediatamente la trasmissione 'Report' dal trasmettere un servizio che non chiarisca in maniera inequivocabile come si sono svolti i fatti e la mia totale estraneità alla vicenda".

12:06 - Il 20 giugno Fontana con delegazione medici e infermieri dal Papa

"Il prossimo 20 giugno avrò il piacere di accompagnare una delegazione di medici e infermieri lombardi in visita dal Santo Padre. L'incontro con Papa Francesco è un'occasione importante per testimoniare l'impegno e il sacrificio del nostro personale sanitario impegnato nella guerra al Covid-19". Lo annuncia sul suo profilo Facebook il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

10:40 - Ieri in Lombardia 142 nuovi casi

Sono 142, su 13.696 tamponi eseguiti, i nuovi positivi comunicati ieri dalla Regione Lombardia. Da inizio epidemia, i casi accertati sono così saliti a 90.070, mentre il totale delle vittime è giunto a 16.249 (+27).

8:35 - Sale l'indice Rt: arrivato a 0.91 da 0.75 della settimana precedente

Al momento, in Lombardia non preoccupano di 142 nuovi positivi in un giorno, anche se la maggior parte - sono 59 - sono nella provincia di Milano. La zona del capoluogo, quindi, sta facendo alzare l’Rt della Lombardia, l’indicatore che definisce la forza espansiva del Covid-19 e che, stando al report dell’Istituto superiore di sanità basato sull’ultima settimana di maggio, è arrivato a 0.91 (dunque ancora sotto controllo, ma più vicino alla soglia di allerta, il valore 1, che significa che ogni malato infetta almeno un’altra persona). Questo dato la settimana scorsa era a 0.75.