Coronavirus, in Lombardia 125 nuovi contagi e 21 decessi

Sono 125 i nuovi contagiati in Lombardia, su 8.005 tamponi effettuati. Risulta quindi a 1,6% il rapporto con i tamponi giornalieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 21, per un totale di 16.270 dall'inizio dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Le persone attualmente positive sono 19.420, meno 79 rispetto a ieri. I pazienti guariti o dimessi sono 183, per un totale di 54.505. In calo il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, 107, meno 3 rispetto a ieri, e negli altri reparti, 2.801, meno 39. Il totale complessivo dei casi di positività è a oggi 90.195.

I contagi nelle province della Lombardia

A Milano e provincia sono 43 i nuovi casi, di cui 23 in città. Il totale di casi è ora rispettivamente di 23.408 e 9.942. Sette i nuovi contagiati in provincia di Bergamo, 19 a Brescia così come a Varese. Nessun nuovo caso si registra a Lecco e Mantova, uno soltanto nella provincia di Como e due nelle province di Lodi e Monza. Sotto controllo la situazione anche nelle altre province: Cremona, più sei, Pavia, più 12 e Sondrio, più sette.