Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

11:04 - Comune MIlano concede 12mila metri quadri di spazi all'aperto ad attività

Il Comune di Milano ha fino ad ora concesso 12 mila metri quadrati di spazi all'aperto con delle modalità agevolate per permettere ai commercianti di estendere la loro attività anche all'aperto in questa fase dove gli ingressi nelle attività sono contingentati e serve più spazio per mantenere le distanze. "Volevo confermarvi che stiamo proseguendo con la concessione di spazi all'aperto per i pubblici esercizi, quali in particolare bar e ristoranti - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, nel suo video quotidiano sui social -. Abbiamo già concesso 12 mila metri quadrati e andremo avanti, cerchiamo di essere molto rapidi e di concedere spazi sempre, a meno che ci siano motivi di mobilità o sicurezza che non lo permettono".

10:57 - Milano, Sala: "Movida? Lavorare di più su tema sicurezza"

"Ribadisco la mia posizione, sono ben felice che i nostri ragazzi si divertano all'aperto d'estate ma dobbiamo lavorare ancora di più e meglio sul tema della sicurezza". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sulle sue pagine social parlando della movida in città anche dopo gli episodi di violenza che ci sono stati nei giorni scorsi. "Ho chiamato ieri il prefetto, il questore e anche il presidente della federazione dei pubblici esercizi, Lino Stoppani, perché è necessario che ci si dia una mano tra chi gestisce i bar, i ristoranti e vede questa situazione e ovviamente la vigilanza e la garanzia della sicurezza che è un dovere nostro", ha aggiunto.

10:10 - Galli: "Movida vista in fine settimana da irresponsabili"

La movida che si è vista nelle strade di molte città italiane anche nel fine settimana appena trascorso "è un comportamento che in determinate situazioni e condizioni diventa irresponsabile, non credo si possa definire diversamente. Far la parte del censore non è piacevole ma non è il momento di fare queste cose, oggettivamente. E lo dico senza nessun interesse, perché non ho mai preso una lira per i miei interventi". Così, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. "Qualche focolaio collegato a comportamenti poco attenti lo abbiamo già avuto". E "il vero problema - ha aggiunto Galli - è che non ce ne si accorga subito, perché allora difficilmente li fermi e si rischia di dover bloccare di nuovo parte del paese". "Abbiamo la grande occasione - ha concluso - di contenere il virus in un rischio sempre inferiore. Ma se le cose corrette non si fanno, possiamo trovarci di nuovo il problema addosso con tutte le sue caratteristiche peggiori".

Galli ha inoltre spiegato che riuscire a ottenere la protezione della popolazione con il vaccino contro il Covid non sarà facile: "Per il vaccino ci sono diversi ottimi candidati. Se si troverà quello giusto e se avremo una buona copertura, potremo avere una protezione significativa e immunità di gregge". Ma non sarà un cammino breve. Quando finalmente lo avremo, però, ha precisato Galli, "va prodotto in quantità sufficienti a coprire il fabbisogno della popolazione mondiale, poi bisogna distribuirlo e quindi somministrarlo. E, credetemi, non è semplice. Per questo va contenuto il problema con misure di precauzione e responsabilità".

9:15 - Sala: "In Lombardia esame di coscienza sulla sanità"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella "giustamente richiama all'unità nazionale, alle non divisioni ma questo sentimento" anti lombardo "oggi c'è. In Lombardia dobbiamo fare innanzi tutto un esame di coscienza sulla sanità". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital. "Io evito per rispetto istituzionale di bisticciare con il presidente Fontana, ma un esame di coscienza sulla sanità lombarda e un progetto di cambiamento servono perché alcune cose sono lì da vedere - ha aggiunto -. Il presidio medico territoriale si è perso in Lombardia. Anche io ho fatto errori quindi non sono qui a fare il santarellino che da lezioni agli altri. Come si fa a non riconoscere che i grandi ospedali non bastano? Io pretendo solo questo, una riflessione e voglio un cambiamento". In Lombardia e a Milano "per evitare sentimenti negativi - ha concluso - bisogna dare il senso di un cambiamento".

"La mia preoccupazione - prosegue Sala - è su quello che succederà in autunno, anche questi enormi fondi dell'Unione europea sono un'opportunità ma bisogna saperli spendere. Penso che serva un governo con persone che hanno una storia alle spalle, un curriculum importante, un' esperienza - ha aggiunto - e che sappiano affrontare una situazione così difficile. Conte ci ha rassicurati dicendo che la squadra di governo va bene così e se lui pensa che vada bene non ho più nulla da dire".

Il sindaco ha continuato: "Io non appartengo a quelli che vogliono destabilizzare il governo Conte e dico anche che oggi a questo governo onestamente non vedo che alternative ci siano. Molti di noi guardano con rispetto a una figura come quella di Mario Draghi, ma oggi non ci sarebbe un parlamento probabilmente disponibile a supportare un'opzione Draghi. E veniamo alla sinistra. La sinistra in questi anni ha proposto un serio candidato alternativo? Altrimenti andiamo sempre a rincorrere".

7:38 – Confezionava mascherine con lavoratori in nero: 55enne denunciata nel Mantovano

La titolare di un laboratorio tessile a Medole, nel Mantovano, H.S., 55 anni, di nazionalità cinese e residente a Lecce, è stata denunciata dai carabinieri per sfruttamento della manodopera clandestina. I militari hanno infatti trovato al lavoro, tra gli otto operai che confezionavano mascherine, due lavoratori in nero, di cui uno clandestino, tutti sottopagati e privi delle misure di sicurezza anti Covid-19. L'attività è stata immediatamente sospesa, mentre alla titolare è stata comminata una multa di circa 11mila euro.

7:02 – Milano, dal 9 giugno riapre il Cenacolo: visite contingentate

Orari ridotti e presenze contingentate per garantire visite in sicurezza. A Milano martedì 9 giugno riapre le porte il Cenacolo Vinciano, ma per garantire "un percorso di visita in sicurezza che rispetti le indicazioni sul distanziamento fisico, la separazione dei flussi e tuteli la salute di visitatori e lavoratori, sono state introdotte modifiche nel percorso di visita e nelle modalità di accesso". In questa prima fase sperimentale e di verifica sulla tenuta dei percorsi, viene sottolineato in una nota, gli accessi al Cenacolo sono ulteriormente contingentati: potranno entrare nel Refettorio solo 5 persone ogni 15 minuti. Anche gli orari di apertura del Museo subiscono delle modifiche: martedì - venerdì ore 14.00-19.00 (ultimo ingresso 18.45) sabato e domenica ore 9-13.45 (ultimo ingresso 13.30). "Si è voluto in ogni caso preservare la qualità dell'esperienza", commenta Emanuela Daffra, a capo della Direzione regionale Musei Lombardia, "mantenendone inalterati i tempi, offrendo così al visitatore, in cambio delle maggiori attenzioni richieste, il privilegio straordinario di una visita concentrata e silenziosa, nel corso della quale apprezzare la stratificazione storica del luogo e la potenza comunicativa del dipinto di Leonardo".

7:00 – Sileri: “Non vedo un problema Lombardia”

Mentre i dati regionali di ieri mostravano un andamento sull'emergenza coronavirus di 125 nuovi contagiati in su 8.005 tamponi effettuati di 21 decessi per un totale di 16.270 da inizio pandemia, il Governo e gli esperti hanno ‘smorzato i toni’ sul caso Lombardia. I medici hanno spiegato che il numero di casi positivi al Covid ancora alto rientra nel normale andamento dell'epidemia nella regione, e che anche nella seconda parte della Fase 2 non ci sono stati comunque rimbalzi allarmanti. La Lombardia, essendo la prima ad essere colpita con più focolai, "è anche l'ultima a rientrare nella normalità. Ma questa non è una sorpresa, perché si ricollega all'onda dell'epidemia", ha precisato Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e sanità pubblica all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Secondo l'esperto, i dati che danno l'andamento vero del virus sono quelli del numero di ricoveri in ospedale in terapia intensiva e dei morti, tutti in calo, così come quello delle chiamate al 112 per emergenze respiratorie. "Il numero dei tamponi positivo è il meno attendibile – ha aggiunto - perché in parte raccoglie anche i test fatti sulle persone risultate positive all'esame sierologico. Si tratta dunque di casi 'vecchi', rimasti contagiosi a lungo".

Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha dichiarato di non vedere "un problema Lombardia. Anzi vedo numeri in calo con terapie intensive vuote. L'Italia è aperta. I focolai possono essere ovunque e, nel caso, andranno prese misure di contenimento chirurgiche e mirate". I pazienti, ha rilevato Sileri, "non arrivano più in ospedale o non in forma grave". Il virus? "Circola meno - conclude -, magari fosse mutato". L'alta mortalità da Covid-19, registrata soprattutto nella fase acuta tra marzo e aprile, si deve al fatto che ancora non è stato trovato un farmaco risolutivo. "Purtroppo non c'è un farmaco risolutivo in assoluto – ha concluso Signorelli - dalle sperimentazioni in corso in tutto il mondo speravamo di avere risultati più positivi, ma così non è stato. Di fatto si va avanti per tentativi", vedendo a quale farmaco reagisce meglio il paziente.