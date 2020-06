Bergamo, test sierologico su 10mila cittadini: 57% positivo

Parenti vittime chiedono incontro con Mattarella

Sempre oggi, il comitato “Noi denunciamo”, che riunisce numerose persone che hanno perso un affetto durante la pandemia, ha chiesto un incontro al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua prossima visita a Bergamo. “Sarebbe da parte sua un atto dovuto e di riconoscimento del dolore di chi ha perso delle persone care nella nostra città massacrata dal virus per responsabilità ancora tutte da accertare da parte della magistratura”, ha spiegato l’avvocato Consuelo Locati, iscritto al comitato che ha annunciato la consegna in Procura, prevista per mercoledì, delle prime 50 denunce, al fine di accertare cos'è successo, in particolare in questo territorio così duramente colpito dalla pandemia.